مغني المهرجانات "مسلم" يحمل عائلته مسؤوليته انهيار زواجه (فيديو)

لم تكد تمر ساعات على إعلان مغني المهرجانات المصري مسلم انفصاله وزوجته يارا تامر بعد زواج لم يتجاوز 4 أشهر، حتى تحول الأمر إلى تصعيد كبير منه ومن أسرته وطليقته عبر منصات التواصل الاجتماعي، إثر تصريحات مثيرة أدلى بها مسلم في مقطع مرئي نُشر يوم الثلاثاء، كشف فيه أن عائلته كانت السبب الرئيس في انهيار زواجه.

وتحدث مسلم في مقطع مرئي مُتداول، عن طبيعة علاقته المضطربة بأسرته، قائلًا إنهم تسببوا له بأزمات نفسية منذ طفولته، وظلت هذه الأزمات تلاحقه حتى بعد دخوله عالم الشهرة.

واتهم مسلم أسرته، بمن فيهم والدته، بالتقصير في دعمه خلال محنته الصحية، موجهًا امتنانًا خاصًا لطليقته التي وصفها بأنها "الوحيدة التي ساندته" في أثناء أزمته مع مرض القلب.

وأكدت آراء إعلامية مصرية أن تصريحاته جاءت لتؤكد الشائعات المتداولة سابقًا عن توتر علاقته بأفراد عائلته، ولا سيما والدته، التي صرّحت في وقت سابق بأن نجلها لم يزرها وقت وجودها في المستشفى للعلاج من وعكة صحية.

هذا السجال العائلي الذي طفا على السطح فجأة، أضفى بُعدًا شخصيًا على قضية الطلاق، وفتح الباب أمام تعليقات متباينة من الجمهور، كما لم تتوقف التطورات عند هذا الحد، ويبدو أن هذه الخلافات العائلية، التي خرجت للعلن بكل هذا الوضوح، تُنبئ بمزيد من التصعيد، ما لم يتم احتواؤها سريعًا.

وفي تطور لافت، أعلنت يارا تامر، طليقة مسلم، أنها بدأت اتخاذ إجراءات قانونية ضد شقيقته آية زكريا، بتهمة الإساءة والتشهير في منشور عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، وهو نفس النهج الذي لجأت إليه آية ضد طليقة شقيقها.

ويأتي هذا التحرك عقب منشور ناري نشرته آية عبر حسابها على إنستغرام، هاجمت فيه شقيقها بشدة، قائلة: "كفاية تمثيل، لا أعرف متى ستكون رجلًا"، واتهمته بالكذب حول دعمه المالي للأسرة، مهددة بكشف ما وصفته بـ"الفضائح بالأدلة"، إذا استمر في تشويه سمعة طليقته.