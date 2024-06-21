حريق هائل في برج كبير بجزيرة كيش جنوبي إيران (فيديو)
اندلع حريق في برج "مولانا" بجزيرة كيش التابعة لمحافظة هرمزغان جنوب شرقي إيران المطلة على الخليج العربي، بحسب ما ذكرت الوكالة الرسمية "إرنا".
وأوضحت الوكالة أن "الحريق اندلع في برج مولانا بمدينة كيش وامتد إلى الطوابق العليا".
فيما أشارت وكالة أنباء "ركنا" المحلية، إلى أن برج مولانا يعد أحد أقدم مباني المكاتب في كيش، ويقع في وسط المدينة وبالقرب من ميدان سيناي".
وأضافت: "هذا البرج الأزرق والفضي الواقع على طريق أحد أكثر شوارع كيش ازدحامًا عند المنعطف الفرنسي الشهير قد أعطى مظهرًا جميلاً لهذا الشارع".
ولم ترد أي معلومات عن حجم الخسائر والأضرار جراء هذا الحريق، فيما لم تكشف السلطات الرسمية عن وجود ضحايا أو مصابين.