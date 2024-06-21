حريق هائل في برج كبير بجزيرة كيش جنوبي إيران (فيديو)

وأضافت: "هذا البرج الأزرق والفضي الواقع على طريق أحد أكثر شوارع كيش ازدحامًا عند المنعطف الفرنسي الشهير قد أعطى مظهرًا جميلاً لهذا الشارع".

ولم ترد أي معلومات عن حجم الخسائر والأضرار جراء هذا الحريق، فيما لم تكشف السلطات الرسمية عن وجود ضحايا أو مصابين.