أعلنت شبكة قنوات MBC أسماء لجنة تحكيم الموسم "السابع" من برنامج اختيار المواهب "أراب غوت تالنت"، المقرر البدء في تصويره قريبًا في المملكة العربية السعودية.

وقالت MBC في بيان رسمي، "إلى جانب نجوى كرم التي تواصل حضورها المتألق في لجنة التحكيم، يشهد هذا الموسم عودة ناصر القصبي إلى صفوف اللجنة، فيما ينضم باسم يوسف للمرة الأولى إلى لجنة تحكيم البرنامج الذي ستقدمه ريا أبي راشد."

ومن المقرر أن يبدأ تصوير الحلقات الأولى المسجلة في وقت لاحق من الشهر المقبل، أيلول/سبتمبر، في العاصمة السعودية، الرياض.

وكانت وسائل الإعلام المحلية قد كشفت أخيرا عن تعاقد الإعلامي المصري باسم يوسف على الانضمام إلى لجنة تحكيم الموسم الجديد من برنامج اكتشاف المواهب الشهير "أراب غوت تالنت".

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وأكدت المصادر أن باسم يوسف يحل بديلًا لمواطنه الفنان أحمد حلمي، الذي شارك في المواسم السابقة، بسبب اعتذار الأخير عن المشاركة هذا الموسم، لانشغاله بتصوير عدة أعمال فنية.