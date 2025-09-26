أمريكي يواجه السجن المؤبد بعد صيده 13 تمساحًا

يواجه شاب أمريكي من فلوريدا قائمة طويلة من التهم الجنائية بعد اتهامه بقتل 13 تمساحًا بطريقة مخالفة للقانون.

ووفقًا للسلطات، شكّل جاكوب لاتريل، البالغ من العمر 21 عامًا، فريقا صغيرا للانضمام إليه على متن قاربه الهوائي في نهر سانت جونز، حيث يزعم أنه قادهم لصيد التماسيح ليلاً مستخدمًا مصباحًا يدويًا فقط لتوجيه الطريق.

ووفقًا لإفادة رسمية من لجنة الحفاظ على الأسماك والحياة البرية في فلوريدا، انتهك لاتريل العديد من القوانين المحلية المتعلقة بصيد التماسيح، بما في ذلك صيد أكثر من الحد المسموح به خارج الموسم المخصص، ودون الحصول على تصريح.

وتسمح ولاية فلوريدا بصيد تمساحين فقط سنويًا بين 15 أغسطس و1 نوفمبر بعد الحصول على تصريح رسمي، وتبلغ تكلفته 272 دولارًا للمقيمين و1022 دولارًا لغير المقيمين.

وقد استندت الاتهامات إلى صور ومقاطع فيديو أُخذت خلال الجولات الليلية، تظهر لاتريل وأفرادًا آخرين بصحبة التماسيح، وبعضها ميت على الجليد في القارب الهوائي.

واحتُجز لاتريل في 22 سبتمبر قبل إطلاق سراحه بكفالة قدرها 6500 دولار.

وتُعد التهم الموجهة إليه جناية من الدرجة الثالثة، ما قد يعرضه لعقوبة تصل إلى خمس سنوات عن كل تهمة، وقد يصل إجمالي العقوبة إلى 65 عامًا في حال إدانته بجميع التهم الموجهة إليه.