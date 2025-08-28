مصر.. 10 قتلى و12 مصابًا في 3 حوادث مرورية بالمنيا

شهدت محافظة المنيا بشمال صعيد مصر، الخميس، مجموعة من الحوادث المرورية المروعة أسفرت عن مقتل عشرة أشخاص وإصابة 12 آخرين، نتيجة السرعة الزائدة والتجاوز الخاطئ أثناء القيادة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالمحافظة ثلاثة بلاغات متفرقة تُفيد بوقوع حوادث سير في مناطق مختلفة، ما استدعى تحركًا عاجلًا من عربات الإسعاف وقوات الشرطة إلى مواقع الحوادث، في استجابة سريعة لاحتواء الموقف وتقديم الدعم اللازم.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الحادث الأول وقع على طريق الصعيد/القاهرة الصحراوي الغربي، نتيجة انقلاب سيارة ميكروباص كانت تقل ركابًا من قرية بني أحمد الغربية بمركز المنيا، ما أسفر عن وفاة خمسة أشخاص وإصابة أحد عشر آخرين.

أما الحادث الثاني، فقد وقع في منطقة الوصلة بين قرية عزاقة وكوبري أبو شناف، حيث اصطدمت دراجتان بخاريتان من نوع "تروسيكل" وانقلبتا، ما أسفر عن وفاة أربعة أشخاص وإصابة شخص واحد، جميعهم من أبناء قرية عزاقة.

وفي الحادث الثالث، توفي طالب على الفور جراء اصطدام سيارة تروسيكل كان يقودها، بالقرب من قرية دير جبل الطير بمركز سمالوط.

تم نقل المصابين إلى مستشفيات محافظة المنيا لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، بينما تم التحفظ على المركبات وجثث الضحايا تحت إشراف النيابة العامة، وقد تم تحرير ثلاثة محاضر منفصلة، وبدأت النيابات المختصة التحقيق في ملابسات الحوادث.