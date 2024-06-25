بالدموع.. هيفاء وهبي توجه رسالة للجمهور المغربي (فيديو)
لم تتمالك الفنانة هيفاء وهبي نفسها وانهمرت دموعها في مشهد مؤثر وهي توجه رسالة للجمهور في حفلها بالمغرب ضمن فعاليات الدورة الـ 19 من مهرجان "موازين" بعد فترة طويلة من الغياب.
وبكت هيفاء وهبي، أثناء إلقاء كلمتها على المسرح، وقالت لجمهورها: "أنتم أغلى الناس على قلبي، اشتقت لكم كتير، بحبكم كتير، وأهلًا وسهلًا بكم".
وأضافت "شكرًا لاحتضاني في هذا البلد، البلد العزيز على قلبي والشعب الراقي، أنتم ناس عزاز على قلبي".
وتابعت: "الله يخليكم شعب وسيادة تحت رعاية وجناح جلالة الملك محمد السادس الله يحفظه ويحفظ شعبه".
والجدير بالذكر، بدأ مهرجان "موازين" في نسخته الـ 19 وسط أجواء احتفالية رائعة مساء الجمعة، 21 يونيو، ويستمر حتى 29 يونيو، ويضيء المهرجان سماء العاصمة المغربية بعروض موسيقية مميزة، مقدمًا تجربة لا تُنسى بمشاركة نخبة من أبرز الفنانين العرب.