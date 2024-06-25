بالدموع.. هيفاء وهبي توجه رسالة للجمهور المغربي (فيديو)

لم تتمالك الفنانة هيفاء وهبي نفسها وانهمرت دموعها في مشهد مؤثر وهي توجه رسالة للجمهور في حفلها بالمغرب ضمن فعاليات الدورة الـ 19 من مهرجان "موازين" بعد فترة طويلة من الغياب.

وبكت هيفاء وهبي، أثناء إلقاء كلمتها على المسرح، وقالت لجمهورها: "أنتم أغلى الناس على قلبي، اشتقت لكم كتير، بحبكم كتير، وأهلًا وسهلًا بكم".