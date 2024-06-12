أمريكا.. اتهام رائدة أعمال إسرائيلية بالاحتيال على مستثمرين
أفادت وسائل إعلام عبرية، بأنّ هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية اتهمت رائدة الأعمال الإسرائيلية عيليت راز، بتضخيم بيانات الشركة وتقديم وثائق مزيفة، بغرض جمع أموال من المستثمرين عبر الاحتيال عليهم.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" وغيرها، إنّ هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أصدرت لائحة اتهام ضد راز، بتهمة الاحتيال على المستثمرين، وجمع أموال تقدر بقرابة 21 مليون دولار.
وأضافت أنّ لائحة الاتهام بحق رائدة الأعمال الإسرائيلية أرسلت إلى محكمة المقاطعة الجنوبية في نيويورك.
وأسست راز شركة "جونكو" عام 2016، ووقفت الشركة وراء تطوير تطبيق يعتمد على الذكاء الاصطناعي لتوفير حلول تشغيلية للمؤسسات.
ويعتمد عمل التطبيق على فحص طبيعة الموارد البشرية في المؤسسة واقتراح من هو مرشح مناسب لكل وظيفة من الوظائف، واكتشاف نقاط الضعف في التركيبة الوظيفية والتحذير من اختلال التوازن فيها.
وورد في لائحة الاتهام، أنّ المتهمة تعاملت مع أكثر من 100 عميل مؤسسي، بما في ذلك شركات ضمن قائمة "فورتشن 500 "، وهي قائمة سنوية تنشرها مجلة "فورتشن"، لتصنيف أكبر 500 شركة في الولايات المتحدة الأمريكية من حيث إجمالي الإيرادات.
وجاء في لائحة الاتهام، أن هدف راز كان جمع تمويلات لصالح شركتها، ومن ثم قامت بتضخيم بيانات الإيرادات الخاصة بها وعدد المستخدمين النشطين على منصتها.
وقدمت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، وثائق مصرفية مزيفة تعود لرائدة الأعمال الإسرائيلية، كانت قد قدمتها لأحد عملاء الشركة لطمأنته، إلا أنه لم يقتنع بتلك الوثائق وعمد إلى التيقن من صحتها، ثم اكتشف أنها اعتادت تزوير الوثائق وتضخيم بيانات الشركة.
وتحدد لائحة الاتهام، أنّ راز انتهكت القوانين الفيدرالية، وتطالبها بإعادة الأموال المُستثمَرة في شركتها ودفع غرامات.