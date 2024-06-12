أمريكا.. اتهام رائدة أعمال إسرائيلية بالاحتيال على مستثمرين

ويعتمد عمل التطبيق على فحص طبيعة الموارد البشرية في المؤسسة واقتراح من هو مرشح مناسب لكل وظيفة من الوظائف، واكتشاف نقاط الضعف في التركيبة الوظيفية والتحذير من اختلال التوازن فيها.

وورد في لائحة الاتهام، أنّ المتهمة تعاملت مع أكثر من 100 عميل مؤسسي، بما في ذلك شركات ضمن قائمة "فورتشن 500 ‏"، وهي قائمة سنوية تنشرها مجلة "فورتشن"، لتصنيف أكبر 500 شركة في الولايات المتحدة الأمريكية من حيث إجمالي الإيرادات.

وجاء في لائحة الاتهام، أن هدف راز كان جمع تمويلات لصالح شركتها، ومن ثم قامت بتضخيم بيانات الإيرادات الخاصة بها وعدد المستخدمين النشطين على منصتها.

وقدمت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، وثائق مصرفية مزيفة تعود لرائدة الأعمال الإسرائيلية، كانت قد قدمتها لأحد عملاء الشركة لطمأنته، إلا أنه لم يقتنع بتلك الوثائق وعمد إلى التيقن من صحتها، ثم اكتشف أنها اعتادت تزوير الوثائق وتضخيم بيانات الشركة.

وتحدد لائحة الاتهام، أنّ راز انتهكت القوانين الفيدرالية، وتطالبها بإعادة الأموال المُستثمَرة في شركتها ودفع غرامات.