رد المستشار ياسر قنطوش على اتهام شركة روتانا للصوتيات والمرئيات لموكلته الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب بتزوير محضر عدم استلام شركة روتانا للإعلانات رفقة محضر قضائي، وقال إن نص العقد واضح، واتهامات روتانا عارية من الصحة.

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وأرسل قنطوش نسخة من العقد المبرم بين الفنانة والشركة لـ "إرم نيوز"، مؤكدًا أن العقد ينص على أن التعامل يتم من خلال فرع القاهرة، إلى جانب فرع دبي، وليس فرع دبي فقط كما تقول الشركة.

وأضاف لـ "إرم نيوز": "أتعجب من ادعاءات شركة روتانا، ونص العقد واضح في هذا الأمر، والبند موجود في الصفحة الأخيرة من العقد المرفق".

وأشار المحامي إلى أنه سيتخذ الإجراءات القانونية ضد شركة روتانا بسبب الادعاءات التي يتهمون فيها شيرين بالتزوير، بحسب قوله.

على صعيد آخر، طرحت شيرين عبد الوهاب ثالث أغاني ألبومها الجديد، والتي تحمل اسم "هنحتفل" عبر حسابها على منصة "إكس"، بعدما حذفت يوتيوب الأغنيتين اللتين نشرتهما مؤخرًا.

وروج صانعا الأغنية الشاعر تامر حسين، والملحن عزيز الشافعي لها عبر حساباتهما الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشر الشافعي برومو الأغنية عبر حسابه وعلق عليها بالقول، "الهاتريك الأغنية الثالثة مع النجمة شيرين، هنحتفل كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، توزيع توما".