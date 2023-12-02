"كوب 28".. اليابان تتخلّى عن بناء محطات كهرباء تعمل بالفحم بدون احتجاز الكربون

تعهّد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب 28) المنعقد في دبي بالإمارات العربية المتحدة، بعدم بناء محطات جديدة لتوليد الكهرباء، بدون احتجاز أو تخزين ثاني أكسيد الكربون الناتج عن حرق الفحم؛ بهدف الحد من الانبعاثات في اليابان.

وقال كيشيدا الجمعة خلال مؤتمر كوب 28، وفق ما جاء في نصّ خطابه الذي نشرته وزارة الخارجية اليابانية، اليوم السبت، "تماشيًا مع هدفها المتمثل في صافي الانبعاثات الصفرية، ستتوقف اليابان عن بناء محطات جديدة لتوليد الكهرباء تعمل بالفحم بدون احتجاز ثاني أكسيد الكربون، مع ضمان إمدادات مستقرة للطاقة".

وتسعى اليابان، التي تعتمد بشكل كبير على استيراد الفحم وأنواع الوقود الأحفوري الأخرى، إلى تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

وذكر كيشيدا بأن اليابان سبق أن خفضت بالفعل انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 20% وتتقدم نحو خفضها بنسبة 46% بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات عام 2013.

وللحدّ من الانبعاثات، تسعى اليابان إلى استخدام الهيدروجين والأمونيا لإنتاج الطاقة إلى جانب الغاز والفحم في محطات الطاقة القائمة، لكن الخبراء لديهم وجهة نظر مختلفة.

ويرى الباحث في مركز أبحاث المناخ E3G ليو روبرتس أن هذا التغيير هو "طريقة مخادعة" لزيادة عمر "البنية التحتية للوقود الأحفوري" الحالية. وأكد أنه سينبغي إنتاج الأمونيا، "وهي صناعة أخرى تمامًا وتحتاج إلى الكهرباء".

إعادة تشغيل المفاعلات النووية

وأعلنت الحكومة اليابانية أيضًا أنها ستعيد تشغيل المزيد من المفاعلات النووية.

منذ موجة تسونامي في 11 مارس/آذار 2011 التي تسببت بكارثة محطة فوكوشيما للطاقة النووية، أغلقت اليابان جميع مفاعلاتها النووية لمراجعة وتعزيز ضوابط السلامة.

ونتيجة لذلك، وجدت نفسها تعتمد بشكل كبير على الوقود الأحفوري المستورد، ولاسيما الغاز الطبيعي، الذي يمثل نحو 40% من إجمالي توليد الكهرباء في اليابان، والفحم، الذي يمثل حوالي 30%.