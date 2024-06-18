أول تعليق من عمرو دياب بعد واقعة "المصفوع" سعد أسامة (فيديو)

خرج المغني المصري عمرو دياب بأول تعليق بعد واقعة صفعه معجباً يدعى سعد أسامة في إحدى حفلات الزفاف، والتي أثارت غضباً وجدلاً كبيرين في الأوساط المصرية.

وقال عمرو دياب، الذي يتواجد في السعودية، لحضور عرض فيلم "أولاد رزق 3": "جمهوري أهم شيء في حياتي، الذي يرافقني على مدار 35 عاماً".

وأضاف في لقاء مع الإعلامي عمرو أديب، في رسالة لجمهوره في عيد الأضحى: "أنا أحب جمهوري وأقدره وكل عام وأنتم بخير".

وعلق عمرو دياب على وجوده في السعودية قائلاً إن الجزء الجديد عمل مختلف ويعتبر استكمالاً للنجاح الساحق الذي حققه الفيلم في جزئيه الأول والثاني.