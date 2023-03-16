هزة أرضية بقوة 4.8 تضرب مدن شمال العراق

ضربت هزة أرضية، اليوم الخميس، عدة محافظات عراقية، وبلغت قوّتها 4.8 على مقياس ريختر.

وقالت وسائل إعلام محلية إن السكان في محافظات ديالى، والسليمانية، وأربيل وحلبجة، شعروا بالهزة الأرضية، دون ورود أنباء عن إصابات، أو أضرار في المباني.