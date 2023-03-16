هزة أرضية بقوة 4.8 تضرب مدن شمال العراق
ضربت هزة أرضية، اليوم الخميس، عدة محافظات عراقية، وبلغت قوّتها 4.8 على مقياس ريختر.
وقالت وسائل إعلام محلية إن السكان في محافظات ديالى، والسليمانية، وأربيل وحلبجة، شعروا بالهزة الأرضية، دون ورود أنباء عن إصابات، أو أضرار في المباني.
يشهد العراق هزات أرضية متفاوتة عقب الزلزالين المدمرين اللذين ضربا تركيا وشمال سوريا في شباط الماضي
وأشارت تلك الوسائل إلى أن قوة تلك الهزة بلغت 4.8 درجة، بحسب ما نقلت الوكالة الرسمية "واع" عن مصادر رسمية في الإقليم.
يذكر أن المنطقة الشمالية في العراق تشهد هزات أرضية متفاوتة عقب الزلزالين المدمرين اللذين ضربا تركيا وشمال سوريا في شباط الماضي، وتسبّبا بمقتل وإصابة آلاف من الأشخاص، فضلاً عن الدمار الهائل الذي لحق المباني.