"إعلان المنسف" يثير غضب الأردنيين (فيديو)
أثار إعلان لمطعم أردني يقدم وجبة "المنسف" غضبًا واسعًا بين الأردنيين بسبب ما وصفوه بـ "الإساءة لقيم الأردنيين وتشويه صورتهم".
ويظهر في المقطع المصور شخصان يقومان بتناول المنسف في أحد المطاعم بطريقة وُصفت بـ "الالتهام والافتراس"، وبشراهة غير طبيعية و"استفزازية"، وفقًا لوصف عدد من متداولي المقطع عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وطالب أردنيون غاضبون بحذف الإعلان ومحاسبة المطعم والقائمين على إعداد مقطع الفيديو "المسيء".
وبحسب ناشطين، فإن المطعم قدَّم اعتذاره عن المقطع المتداول مؤكدًا أنه ليس إعلانًا مدفوعًا، وأنه طلب من الأشخاص الذين "أعدوه بأنفسهم" حذفه لكنهم رفضوا لأنه "حقق لهم مشاهدات عالية".
ويعد المنسف الوجبة الأشهر في الأردن ويربطه العديد من الأردنيين بالعادات والهوية الوطنية ويعدونه جزءًا من الثقافة والتراث الأردنيَّين.