"إعلان المنسف" يثير غضب الأردنيين (فيديو)

من يوم ما صرنا نشوف الولده صاروا أصحاب مطاعم مش ملحقين سوالف واساءات لبعض وإساءة الطبق الرسمي للمملكة .

اعلان المطعم اليوم مستفز جداً ، التأدب عند الطعام هو واجب ديني وإنساني ، وبعمرها لم تكن هذه التصرفات من عاداتنا أو تقاليدنا .

العز للنوّر بهدله ، أرتقوا فالقاع مزدحم .#المنسف