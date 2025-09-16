"بنت مبارك" تعود للمحكمة بعد استئناف حكم حبسها في قضية وفاء عامر

تعود البلوغر المصرية مروة يسري، المعروفة باسم "ابنة مبارك"بعد 12 يوما، إلى قاعة المحكمة مجددا، وذلك بعد أن قدّم فريق دفاعها استئنافا على الحكم الصادر ضدها بالسجن عامين وتغريمها 100 ألف جنيه.

ووافقت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية في الإسكندرية على النظر في الطعن، وحددت جلسة 28 سبتمبر موعدا لإعادة محاكمتها.

يُذكر أن الحكم الأول صدر عن محكمة جنح الاقتصادية بالإسكندرية، بعد دعوى رفعتها الفنانة وفاء عامر، تتهم فيها مروة يسري بالإساءة والتشهير خلال بث مباشر عبر "تيك توك"، ادعت فيه تورط وفاء في تجارة الأعضاء البشرية وبيع أعضاء لاعب كرة القدم الراحل إبراهيم شيكا.

وخلال جلسات سابقة، ظهرت مروة متأثرة بشدة، وطلبت كأس ماء بصوت مرتجف قبل أن تفقد وعيها؛ ما دفع المحكمة إلى رفع الجلسة مؤقتا حتى تستقر حالتها الصحية، قبل أن يُنطق بالحكم.