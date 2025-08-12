أزمة كهربائية غير مسبوقة تغرق بغداد بالظلام (صور)

عاشت مدينة بغداد ليلة استثنائية بعد انقطاع تام للتيار الكهربائي عن العاصمة بسبب خلل في منظومة الطاقة الكهربائية ترك العديد من المدن العراقية بلا كهرباء.

وانقطع التيار الكهربائي بشكل كامل ومفاجئ، عصر يوم أمس الاثنين عن بغداد ومدن الوسط والجنوب حتى مدينة البصرة.

ومع حلول ساعات المساء، غرقت العاصمة في الظلام، واختفت معالمها الرئيسة باستثناء ما تظهره أضواء السيارات العابرة.

وقالت وسائل إعلام محلية: إن انقطاع التيار الكهربائي ترك أعمدة إنارة الشوارع الرئيسة بلا أضواء، لتغرق هي والساحات العامة والحدائق والأنفاق في الظلام.

وذكرت وزارة الكهرباء في بيان، إن انقطاع التيار الكهربائي ناجم عن "انفصال طارئ في خطوط نقل الطاقة الكهربائية؛ ما تسبب في انطفاء أجزاء واسعة من المنظومة الوطنية للكهرباء".

وأضافت: "تعمل فرقنا الفنية حاليًّا على معالجة الخلل وإعادة التشغيل، حيث بدأت بإعادة التيار الكهربائي تدريجيًّا، وسيتم استعادة الخدمة بالكامل خلال الساعات المقبلة".

وتركز تأثير ذلك الانقطاع الواسع للتيار الكهربائي على شوارع وساحات البلاد ومرافقها العامة، بينما يعتمد السكان على توفير الكهرباء لمنازلهم من مولدات خاصة تنتشر في أحياء بغداد منذ سنوات طويلة.

ومع ذلك، يستفيد ملاك تلك المولدات من ساعات توصيل التيار الكهربائي الحكومي في إطفاء مولداتهم وتجهيزها لساعات تشغيل طويلة بعد استراحة قصيرة.

وتعرضت وزارة الكهرباء لانتقادات كثيرة بسبب ذلك الانقطاع الواسع الذي يتزامن مع فصل الصيف الحار جدًّا في العراق، حيث تقارب درجات الحرارة في كثير من مدن الوسط والجنوب 50 درجة مئوية.