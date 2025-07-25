"دراغون" تتأهب لرحلتها السادسة إلى محطة الفضاء الدولية (صور)

وصلت مركبة "دراغون" التابعة لشركة "سبيس إكس" إلى حظيرة الطائرات في المنصة 39A بمركز كينيدي للفضاء في فلوريدا، استعدادًا لرحلتها السادسة إلى محطة الفضاء الدولية.

ومن المقرر أن يُطلق صاروخ "فالكون 9" المركبة "دراغون"، وعلى متنها طاقم تابع لوكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)، في موعد لا يسبق يوم الخميس، 31 يوليو/تموز.

وستكون هذه المهمة ضمن برنامج "Crew-11"، وهي واحدة من مهام تناوب الطواقم بين الأرض والمحطة المدارية.

وقالت وكالة ناسا إنها ستقدم تغطية شاملة لأنشطة ما قبل الإطلاق والإطلاق ذاته، مشيرة إلى أن موعد الانطلاق سيكون الساعة 12:09 ظهرًا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، يوم الخميس 31 يوليو/تموز، من مجمع الإطلاق 39A في فلوريدا، فيما من المقرر أن تتم عملية الالتحام بالمحطة في حوالي الساعة 3:00 صباحًا من يوم السبت 2 أغسطس/آب.

وسيتم بث التغطية المباشرة عبر خدمة NASA+، إضافة إلى منصات مثل Netflix وAmazon Prime، فضلًا عن حسابات ناسا على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتحمل المهمة على متن "دراغون" أربعة روّاد فضاء، وتُعد هذه الرحلة المهمة الحادية عشرة لتناوب الطاقم ضمن برنامج الطاقم التجاري، والمهمة المأهولة الثانية عشرة التي تُطلقها ناسا إلى محطة الفضاء الدولية باستخدام مركبة "دراغون" منذ عام 2020.