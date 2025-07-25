روبيو: أمريكا ترفض بشدة خطة ماكرون للاعتراف بدولة فلسطينية

logo
منوعات

"دراغون" تتأهب لرحلتها السادسة إلى محطة الفضاء الدولية (صور)

"دراغون" تتأهب لرحلتها السادسة إلى محطة الفضاء الدولية (صور)
مركبة سبيس إكس "كرو دراغون فريدوم"المصدر: سبيس إكس
إرم نيوز
إرم نيوز
25 يوليو 2025، 1:25 ص

وصلت مركبة "دراغون" التابعة لشركة "سبيس إكس" إلى حظيرة الطائرات في المنصة 39A بمركز كينيدي للفضاء في فلوريدا، استعدادًا لرحلتها السادسة إلى محطة الفضاء الدولية.

ومن المقرر أن يُطلق صاروخ "فالكون 9" المركبة "دراغون"، وعلى متنها طاقم تابع لوكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)، في موعد لا يسبق يوم الخميس، 31 يوليو/تموز. 

وستكون هذه المهمة ضمن برنامج "Crew-11"، وهي واحدة من مهام تناوب الطواقم بين الأرض والمحطة المدارية.

وقالت وكالة ناسا إنها ستقدم تغطية شاملة لأنشطة ما قبل الإطلاق والإطلاق ذاته، مشيرة إلى أن موعد الانطلاق سيكون الساعة 12:09 ظهرًا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، يوم الخميس 31 يوليو/تموز، من مجمع الإطلاق 39A في فلوريدا، فيما من المقرر أن تتم عملية الالتحام بالمحطة في حوالي الساعة 3:00 صباحًا من يوم السبت 2 أغسطس/آب.

وسيتم بث التغطية المباشرة عبر خدمة NASA+، إضافة إلى منصات مثل Netflix وAmazon Prime، فضلًا عن حسابات ناسا على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتحمل المهمة على متن "دراغون" أربعة روّاد فضاء، وتُعد هذه الرحلة المهمة الحادية عشرة لتناوب الطاقم ضمن برنامج الطاقم التجاري، والمهمة المأهولة الثانية عشرة التي تُطلقها ناسا إلى محطة الفضاء الدولية باستخدام مركبة "دراغون" منذ عام 2020.

أخبار ذات علاقة

يتحرك بسرعة مذهلة.. "ناسا" تكشف درجة خطورة المذنب "أطلس 31"

يتحرك بسرعة مذهلة.. "ناسا" تكشف درجة خطورة المذنب "أطلس 31"

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC