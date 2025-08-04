شاب سعودي يلقى حتفه بحادث مأساوي في سويسرا (صور)

أعلنت مصادر في المملكة العربية السعودية، الأحد، أن شاباً سعودياً، يبلغ من العمر 19 عاماً، يدعى حسان الشهري، لقي مصرعه غرقاً في بحيرة جنيف بسويسرا.

ولم تتضح بعد تفاصيل الحادثة التي أدت إلى غرق الشاب الشهري، الذي ذكرت مصادر سعودية أنه نجل موظف في قنصلية المملكة بالعاصمة السويسرية جنيف.

وتفاعلت قنصلية المملكة العربية السعودية في جنيف، مع الواقعة سريعاً، ونشرت بياناً عبر منصة "إكس"، شرحت فيه ملابسات الحادث الذي أدى إلى وفاة الشاب السعودي، دون ذكر اسمه.

وجاء في البيان: "باشرت القنصلية العامة في جنيف بالتعاون مع السلطات المختصة حادثة غرق مواطن سعودي في بحيرة جنيف، والذي أدى إلى وفاته".

وأضاف البيان: "تؤكد القنصلية بأنها تعمل بالتنسيق مع السلطات المختصة في جنيف على إجراءات نقل جثمان المتوفي إلى المملكة".

وذكر شخص قال إنه قريب الراحل أن حسان الشهري كان يدرس الاقتصاد في جامعة جنيف، ويقيم مع أسرته هناك، حيث يعمل والده موظفاً في القنصلية السعودية هناك.

من جهتها، أفادت مصادر سعودية بأن الشاب حسان الشهري كان قد استأجر قارباً للتنزه داخل بحيرة جنيف، قبل أن تفقد آثاره ويختفي لمدة يومين.