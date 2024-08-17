"الشرقي والغربي" يعيد الفنان المغربي الهاشمي بنعمر للدراما

عاد الفنان المغربي المخضرم الهاشمي بنعمر للتلفزيون والدراما بعد غياب طويل من خلال مسلسل "الشرقي والغربي" للمخرج شوقي العوفير، وتأليف الثلاثي نورة الصقلي، وسامية أقريو، وجواد الحلو.

وتداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي نبأ عودة بنعمر للدراما، معربين عن سعادتهم بعودته، مثمنين دور صناع المسلسل في تكريم الفنان من خلال مشاركته في عمل فني بعد غياب.

وكشف بنعمر تصريحات لوسائل إعلام أسباب غيابه عن الأعمال التلفزيونية والمسرحية خلال السنوات الأخيرة، مبينًا أن تقدمه في السن هو السبب.

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ولفت إلى أنه لا يمكنه أن يقوم بإطلالة خفيفة في العروض؛ لأنه يعتبر ذلك غير كاف لفنان من طينته لديه أكثر من 55 سنة من الخبرة.

وأضاف بنعمر أنه عندما لا تتوفر في العروض المطروحة عليه شروط التشخيص الصحيح ومواقف متسلسلة تجعل له مساحة خاصة من الإبداع لا يقبلها؛ لأنه عمل بما فيه الكفاية، مشيرا إلى أنه يتلقى عروضا ليحل كضيف شرف، وهو الأمر الذي لا يقبله.

ويذكر أن الفنان الهاشمي بنعمر من كبار فناني المغرب؛ إذ قدّم على مدى أكثر من 50 عاما قضاها في الفن العديد من الأعمال الفنية المنوعة بين الدراما والمسرح والسينما، وله رصيد وشعبية كبيرة لدى الجمهور المغربي.