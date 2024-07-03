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"طعام ملوث" يجبر رحلة جوية أمريكية على الهبوط

"طعام ملوث" يجبر رحلة جوية أمريكية على الهبوط
طائرة دلتا تستعد للهبوطالمصدر: رويترز - أرشيفية
فريق التحرير
فريق التحرير
03 يوليو 2024، 10:57 ص

اضطرت رحلة لشركة "دلتا إيرلاينز" الأمريكية إلى الهبوط في مطار جون كنيدي بنيويورك، بعد تقديم "طعام ملوث" للركاب أثناء رحلة من ديترويت إلى أمستردام، وفق موقع "ديلي ميل".

وكانت رحلة "دلتا" رقم 136 متجهة من ديترويت بولاية ميشيغان الأمريكية إلى هولندا عندما حُوّلت إلى مطار جون كنيدي في وقت مبكر من صباح اليوم، بعد اكتشاف تلف جزء من خدمة الوجبات على متن الطائرة، حسبما صرح متحدث باسم الشركة لموقع "ديلي ميل".

وقال المتحدث إن فرق الشركة تحقق في الحادث، مؤكدًا أن "هذه ليست الخدمة التي تشتهر بها شركة دلتا، ونحن نعتذر بشدة لعملائنا عن الإزعاج والتأخير في رحلاتهم".

وغادرت الطائرة A330، التي كان على متنها 277 مسافرًا، مطار ديترويت ميتروبوليتان واين كاونتي قبل الساعة الـ11 مساء يوم الثلاثاء. وقرر طاقم الطائرة الهبوط في نيويورك، عندما علموا أن بعض الركاب قد قُدِّم لهم طعام فاسد.

وهبطت الرحلة بسلام في مطار جون كينيدي نحو الساعة الرابعة من صباح الأربعاء، حيث كان المسعفون بانتظار الركاب وأفراد الطاقم. ومن غير الواضح في الوقت الحالي عدد الأشخاص الذين تأثروا بالحادث.

الطيرانالولايات المتحدةنيويورك

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