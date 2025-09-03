رغم طلاقهما.. ديمي مور تدعم زوجة بروس ويليس بعد "الخرف"

أبدت الممثلة ديمي مور دعمها الكامل لإيما هيمينغ ويليس، زوجة بروس ويليس، بعد إعلان إصابته بالخرف الجبهي الصدغي.

ووقفت إيما إلى جانب زوجها طوال مواجهته لهذه الحالة منذ تشخيصه قبل عامين، وتولت مسؤولية رعايته، رغم الانتقادات التي تعرضت لها لوضعه في مركز رعاية متخصص.

ويعيش بروس ويليس الآن في منزل مجهز بمقدمي رعاية محترفين على مدار الساعة، بحسب صحيفة "ميرور البريطانية". وأوضحت إيما أن القرار كان صعبًا، لكنه جاء وفق رغبات بروس واحتياجات ابنتيهما، مابل وإيفلين.

وأشادت ديمي مور بتفاني إيما في رعايته خلال استضافتها في بودكاست أوبرا وينفري، مؤكدةً صعوبة الموقف وإعجابها بقوة الزوجة وإخلاصها، مشيرة إلى أهمية اعتناء مقدمي الرعاية بأنفسهم لضمان قدرتهم على تقديم الدعم.

وتظل العائلة متماسكة، حيث حافظت ديمي على علاقة ودية مع بروس وإيما هيمينغ، رغم طلاقها من بروس عام 2000 بعد 11 عامًا من الزواج. وتشارك العائلتان المختلطتان لحظاتهما المهمة معًا، بما في ذلك الاحتفال بالذكرى العاشرة لزواج بروس وإيما عام 2019، بحضور ديمي.

كما عبّرت إيما عن تقديرها لديمي وبروس ويليس بعد الإعلان عن التشخيص، بمشاركة صورة لهما على "إنستغرام" وعلقت: "أجل، وأنا أيضًا. أحببتهما معًا أيضًا".