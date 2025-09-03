بوتين: لا نقاتل من أجل السيطرة على أراضٍ في أوكرانيا بل من أجل حقوق الناس

logo
منوعات

رغم طلاقهما.. ديمي مور تدعم زوجة بروس ويليس بعد "الخرف"

رغم طلاقهما.. ديمي مور تدعم زوجة بروس ويليس بعد "الخرف"
ديمي مور وبروس ويليسالمصدر: Getty Images
إرم نيوز
إرم نيوز
03 سبتمبر 2025، 1:25 م

أبدت الممثلة ديمي مور دعمها الكامل لإيما هيمينغ ويليس، زوجة بروس ويليس، بعد إعلان إصابته بالخرف الجبهي الصدغي.

ووقفت إيما إلى جانب زوجها طوال مواجهته لهذه الحالة منذ تشخيصه قبل عامين، وتولت مسؤولية رعايته، رغم الانتقادات التي تعرضت لها لوضعه في مركز رعاية متخصص.

أخبار ذات علاقة

بروس ويليس

زوجة بروس ويليس تكشف تفاصيل رحلته مع الخرف الجبلي الصدغي

ويعيش بروس ويليس الآن في منزل مجهز بمقدمي رعاية محترفين على مدار الساعة، بحسب صحيفة "ميرور البريطانية". وأوضحت إيما أن القرار كان صعبًا، لكنه جاء وفق رغبات بروس واحتياجات ابنتيهما، مابل وإيفلين.

وأشادت ديمي مور بتفاني إيما في رعايته خلال استضافتها في بودكاست أوبرا وينفري، مؤكدةً صعوبة الموقف وإعجابها بقوة الزوجة وإخلاصها، مشيرة إلى أهمية اعتناء مقدمي الرعاية بأنفسهم لضمان قدرتهم على تقديم الدعم.

وتظل العائلة متماسكة، حيث حافظت ديمي على علاقة ودية مع بروس وإيما هيمينغ، رغم طلاقها من بروس عام 2000 بعد 11 عامًا من الزواج. وتشارك العائلتان المختلطتان لحظاتهما المهمة معًا، بما في ذلك الاحتفال بالذكرى العاشرة لزواج بروس وإيما عام 2019، بحضور ديمي.

أخبار ذات علاقة

إيما هيمينغ وزوجها بروس ويليس

إيما هيمينغ تشارك تجربتها في رعاية زوجها بروس ويليس (فيديو)

كما عبّرت إيما عن تقديرها لديمي وبروس ويليس بعد الإعلان عن التشخيص، بمشاركة صورة لهما على "إنستغرام" وعلقت: "أجل، وأنا أيضًا. أحببتهما معًا أيضًا".

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC