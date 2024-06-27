حل مثالي لنوم أطفالك في درجات الحرارة المرتفعة‎

تجاوزت درجات الحرارة 30 درجة في كثير من بلدان العالم على مدار أيام الصيف، وسيشعر الكثير من الناس بالخوف من وقت النوم، خاصة إذا كان لديهم أطفال صغار.

تعتقد إحدى الأمهات التي تعاني من الحر والانزعاج أنها وجدت الحل المثالي لذلك، والذي قد يساعد أطفالك أيضًا على النوم في ظل درجات الحرارة المرتفعة.

وانتقلت الأم، التي تمتلك حسابا على "تيك توك" وسلسلة تحمل اسم "مريح إلى حد ما"، إلى الموقع لتوضيح أن منزلها لا يحتوي على مكيف هواء، مثل معظم المنازل، لذلك كانت بحاجة إلى طريقة بديلة للحفاظ على البرودة.

وشرحت الأم أنها تجمد بعض الإسفنجات، ورغم أن ذلك يبدو سخيفاً لكن وجود المادة المجمدة، يساعد الأطفال على النوم، وفق قولها.

وقالت: كلما زاد عدد الإسفنج المجمد، كلما كان أفضل، بينما كانت تدخل الإسفنج المبلل بالماء في الأكياس المخصصة في الأصل للطعام للتجميد.

وأيد متابعون هذا الحل، الذي وجدوه مناسبا، بينما استعاض البعض الآخر بأكياس البازلاء المفرزة وقالوا إنها تعطي النتائج ذاتها.