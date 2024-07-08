كيف تطورت صناعة كسوة الكعبة المشرفة؟ (فيديو)

كشف مسؤول سعودي عن تطور صناعة كسوة الكعبة المشرفة، سواء فيما يتعلق بمراحل التصنيع أو الآلات المستخدمة.

وقال ماهر الزهراني المتحدث باسم "هيئة العناية بشؤون الحرمين" السعودية، إن كسوة الكعبة المشرفة تتكون من 52 قطعة يتم تجميعها عبر آلات متطورة إلى 4 قطع لتغطية الكعبة من جميع الجهات.

وأضاف أنه مع التحديثات والتطوير دائماً ما كان هناك دخول لبعض الآلات والمكائن التي تساعد الكوادر البشرية في تسريع الإنتاج.

وأوضح أن هناك مكائن خاصة لصباغة الحرير، الذي يأتي في البداية باللون الأبيض قبل أن يتم صباغته بمكائن خاصة باللون الأسود.

وأشار إلى أن هناك مكائن خاصة للخياطة وتجهيز البكر الخاص بالخياطة، لافتاً إلى أن هذه المكائن دخلت عملية التصنيع مؤخراً لتطوير الإنتاج.

ولفت إلى وجود قسم المختبر الذي يستخدم أجهزة خاصة لأخذ عينات للتأكد من جودة الحرير والصباغة وجودة الكسوة بشكل عام.

ونوه إلى أن كسوة الكعبة تتكون من 52 قطعة يتم العمل على كل قطعة بشكل منفرد ثم يتم تجميعها عبر آلات متطورة إلى 4 قطع لتغطية الكعبة من الجهات الأربعة.