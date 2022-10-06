أقمار صناعية وأسراب "درون" للبحث عن المفقودين جراء إعصار "إيان" بفلوريدا

تستخدم شركة "Verizon" أسطولا من الطائرات بدون طيار، فوق جنوب غرب فلوريدا، لتوفير الاتصال الخلوي للمستجيبين الأوائل الذين يعملون على مدار الساعة في مهام البحث والإنقاذ للعثور على ناجين قد يكونوا محاصرين داخل واحد من أكثر من 400 مبنى دمرها إعصار "إيان".

وتعمل الطائرات بدون طيار المربوطة معا والتي يمكنها الطيران لمدة تصل إلى 1000 ساعة، على تغطية تغطية 4G و 5G لنصف قطر تقريبي من 5 إلى 7 أميال.

وقال كوري ديفيس، المدير الوطني لفريق الاستجابة وعمليات السلامة العامة في Verizon Frontline، إن الشركة الخلوية دعمت أكثر من 50 وكالة مستجيبة أولى، بمواردها.

وأوضح أنه "إلى جانب الطائرات بدون طيار، تستخدم فيريزون الأقمار الصناعية التي ترسل الإنترنت من مدار أرضي منخفض، والمولدات الموصولة بالمقطورات، كما أرسلت مؤخرا موقعًا محمولًا على متن بارجة إلى جزيرة سانيبل، التي أصبحت معزولة بسبب الإعصار".

وقال كيفين جوثري مدير قسم إدارة الطوارئ بولاية فلوريدا، الجمعة، إن نحو 10 آلاف شخص في عداد المفقودين، لكن من المحتمل أن يكون الكثير منهم في ملاجئ أو بدون كهرباء.