دار أزياء "كلويه" تعيّن مديرة إبداعية جديدة

عيّنت دار الأزياء الفرنسية "كلويه" Chloé، "شيمينا كامالي" كمديرة إبداعية جديدة لها، في أحدث تغيير مماثل تُقدِم عليه إحدى دور الأزياء الكبرى.

وكانت كمالي المولودة في ألمانيا عام 1981، مديرة التصاميم النسائية في دار "سان لوران"، وسبق أن عملت لدى "كلويه" في بداية مسيرتها المهنية.

وتخلف كمالي "غابرييلا هيرست" التي قدّمت آخر عرض أزياء لها لصالح "كلويه" خلال أسبوع الموضة في باريس الشهر الماضي، بعدما شغلت منصب المديرة الإبداعية لثلاث سنوات فقط.