دار أزياء "كلويه" تعيّن مديرة إبداعية جديدة
عيّنت دار الأزياء الفرنسية "كلويه" Chloé، "شيمينا كامالي" كمديرة إبداعية جديدة لها، في أحدث تغيير مماثل تُقدِم عليه إحدى دور الأزياء الكبرى.
وكانت كمالي المولودة في ألمانيا عام 1981، مديرة التصاميم النسائية في دار "سان لوران"، وسبق أن عملت لدى "كلويه" في بداية مسيرتها المهنية.
وتخلف كمالي "غابرييلا هيرست" التي قدّمت آخر عرض أزياء لها لصالح "كلويه" خلال أسبوع الموضة في باريس الشهر الماضي، بعدما شغلت منصب المديرة الإبداعية لثلاث سنوات فقط.
عودة تعني الكثير
وقالت كامالي في بيان لمجموعة "ريشمون" السويسرية التي تتبع لها "كلويه": لطالما كانت تجمعني علاقة عميقة بكلويه منذ عملي للمرة الأولى فيها قبل أكثر من 20 عاما. هذه العودة تعني لي الكثير على المستوى الشخصي.
ومن المتوقع أن تعرض كامالي أولى مجموعاتها لصالح "كلويه" في العاصمة الفرنسية خلال كانون الثاني/يناير 2024، تليها مجموعتها لخريف وشتاء 2024 المرتقب عرضها في أسبوع الموضة الباريسي خلال شباط/فبراير.
وتعليقًا على انضمام كامالي قال الرئيس التنفيذي لكلويه "ريكاردو بيليني" إن رؤية شيمينا التي تستند إلى علاقتها الثابتة مع الدار الفرنسية، ستتيح إلقاء الضوء على ما تتميّز به كلويه.
تغيرات عالم الموضة
وطرأت خلال الأشهر الأخيرة تغيرات جذرية في عالم الموضة، ففي حين عيّنت "لوي فويتون" "فاريل وليامز" مديراً فنياً لها، تُفضّل معظم الماركات الأسماء غير الشهيرة لكن المُبدعة في عملها.
وعيّنت دار "ألكسندر ماكوين" الأسبوع الفائت "شون ماكغير" مديراً للتصاميم، ليكون بذلك ثالث شخص يشغل هذا المنصب في الماركة منذ تأسيسها قبل 30 سنة.
وخلال الصيف، استبدلت "غوتشي" مصممها "أليساندرو ميكيليه" بـ"ساباتو دي سارنو".