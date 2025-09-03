عمر حسن يوسف يستعد لعمل وثائقي عن والده وشمس البارودي

أثار منشور للفنانة شمس البارودي على حسابها الشخصي في "فيسبوك" جدلاً واسعًا خلال الأيام الماضية، بعدما تغزلت بزوجها الفنان الراحل حسن يوسف، ما دفع بعض المتابعين لتوجيه انتقادات لاذعة لها، قبل أن ترد شمس البارودي بتصريحات نارية على منتقديها.

وعلّق الفنان عمر حسن يوسف على الجدل قائلاً إن والدته شمس البارودي لا تحتاج للفت الأنظار عبر منشوراتها، مشيراً إلى العلاقة الطيبة التي كانت تجمعها بزوجها الراحل حسن يوسف.

أخبار ذات علاقة "غراميات بعد الرحيل".. شمس البارودي ترد على منتقدي تغزلها بحسن يوسف

وقال الفنان عمر حسن يوسف، لـ"إرم نيوز"، إنه يستعد لعمل فيلم وثائقي عن حياة والده الفنان الراحل حسن يوسف، ووالدته الفنانة شمس البارودي.

وأضاف عمر، أن الفيلم الوثائقي سيكون دون أشخاص يجسدون شخصية والديه، معلقًا بالقول: "ليس لديهما شبيه في الوطن العربي".

وواصل عمر أن أحداث الفيلم الوثائقي ستحكي عن تاريخ الثنائي وحياتهما الشخصية مع بعض وأعمالهما الفنية، كما أكد على وجود عدد من الشخصيات تحكي بصوتها خلال هذا العمل.

من جهة أخرى، أكد عمر حسن يوسف أن والدته، شمس البارودي، اعتزلت التمثيل بشكل نهائي، ولا توجد لديها أي نية للعودة إلى العمل الفني.

وأشار عمر إلى الصورة المتداولة مؤخرًا لوالدته وهي ممسكة بكلب، موضحًا أن حبها للحيوانات الأليفة طبيعي، وأنه يمتلك ثلاثة كلاب في منزله، وعندما تزور والدته المنزل، تسرع الكلاب نحوها لتجلس تحت قدميها وتلعب معها. وأضاف أن أي شخص متدين من الطبيعي أن يظهر عاطفة تجاه الحيوانات.

كما أوضح عمر أن الصور التي تم تداولها تم نشرها في الأصل على حساب والدته الشخصي على "فيسبوك"، وأن بعض الأشخاص حصلوا عليها ونشروها دون إذن، مؤكدًا أن ذلك ليس من حقهم.