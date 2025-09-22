نائب الرئيس الإيراني: إيران وروسيا ستوقعان وثائق لبناء وحدات طاقة نووية جديدة

العثور على نصف جثة بعد هجوم تمساح في الهند

تعبيريةالمصدر: iStock
غرقت امرأة هندية بعد أن هاجمها تمساح أثناء صيدها للسمك في نهر غوباري قرب متنزه بيتاركانيكا الوطني، حيث عُثر على جثتها نصف مأكولة ومشوّهة في اليوم التالي.

وبحسب مجلة "بيبول" وقع الحادث يوم الجمعة 19 سبتمبر الجاري، حوالي الساعة 10:30 صباحًا، وراح ضحيته لاكشمي دالي، وهي أم لثلاث بنات صغيرات، أثناء صيدها للسمك في أسفل غابات ماهاكالابادا بأوديشا.

وأطلق حراس الغابات المحليون ورجال الإطفاء وسكان المنطقة عملية بحث مكثفة، ليتم العثور على رفات الضحية في صباح اليوم التالي، السبت 20 سبتمبر، على ضفة النهر.

وقال سانتانو كومار دالي، مسؤول الغابات في ماهاكالابادا، لوكالة "برس ترست أوف إنديا": "ظهر التمساح فجأة وانقض عليها، وقبل أن تتمكن من إصدار إي رد فعل، جرّها إلى الماء".

ويعد بيتاركانيكا مستنقعًا واسعًا من المياه المالحة يمتد لحوالي650 كيلومتر عبر دلتا نهري براهماني وبايتاراني، ويحتضن نحو 1826 تمساحًا، وفقًا لتقارير محلية.

وأضاف مسؤول المحمية سانتورو: "لا تشكل التماسيح خطرًا على السلامة العامة ما دام الناس يبتعدون عن المياه، لكن دخولها يعرض حياتهم للخطر".

