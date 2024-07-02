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مصدر يكشف لـ"إرم نيوز" تفاصيل وعكة حمادة هلال

مصدر يكشف لـ"إرم نيوز" تفاصيل وعكة حمادة هلال
حمادة هلال المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي
أحمد بيومي
أحمد بيومي
02 يوليو 2024، 3:36 م

أقلق الفنان المصري حمادة هلال جمهوره بعد أن أعلن عن تعرضه لوعكة صحية من خلال تدوينة كتبها عبر خاصية القصص عبر حسابه في"إنستغرام"، حيث قال: "اللهم رب الناس أذهب البأس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقمًا".

وكشف مصدر مقرب من الفنان المصري في تصريحات خاصة لـ "إرم نيوز" تفاصيل حالته الصحية، مشيرا إلى أنه أثناء أداء مناسك الحج شعر بآلام شديدة في ظهره، ظل يعاني منها حتى الآن.

وأضاف المصدر أن "هلال" أجرى العديد من الفحوصات بعد عودته من السعودية، والأطباء طلبوا منه الراحة التامة وعدم بذل أي مجهود خلال الفترة الراهنة، الأمر الذي جعله يمكث في منزله طوال هذه الفترة.

وفي أول تعليق لـ حمادة هلال على وعكته الصحية، كتب عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: "أنا الحمد لله والشكر لله بخير، أنا في نعمة كبيرة".

ويعيش الفنان حمادة هلال في الفترة الراهنة استراحة بعد مسلسل "المداح" الذي عرض بالموسم الرمضاني الماضي 2024، والذي حقق به نجاحا كبيرا.

 

حمادة هلالمصر

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