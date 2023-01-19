مكملات فيتامين (د) غير مجدية لأصحاب الوزن الزائد

وجد باحثون من جامعة "ماساتشوستس" الأمريكية أن مكملات فيتامين (د) لا تؤدي عملها بشكل صحيح مع الأشخاص الذين يعانون من الوزن الزائد أو السمنة.

وفي الدراسة التي نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تابع الباحثون 26 ألف شخص (فوق سن الخمسين) تناولوا مكملات فيتامين (د) منذ عام 2010 وحتى عام 2018.

وتبين من خلال النتائج أن الأشخاص الذين ترتفع نسبة الدهون في أجسامهم، يكافحون لاستقلاب مكملات فيتامين (د).