هل يؤثر كسوف الشمس المرتقب على تحري هلال شوال؟
يتزامن كسوف كلي للشمس مع تحري هلال عيد الفطر 2024 في بعض الدول، وهو ما أثار جدلا حول ما سيحدث في السماء يوم 8 أبريل.
عضو الاتحاد الفلكي الدولي (IAU) ومدير مركز الفلك الدولي، محمد شوكت عودة، قدم شرحاً حول الظاهرة النادرة من خلال تدوينة على حسابه وحساب مركز الفلك الدولي في "إكس"، بين فيها أن السماء ستشهد كسوفا كليا للشمس يوم الاثنين الموافق 8 نيسان/ أبريل، ولن يشاهد من المنطقة العربية، إنما سيحظى بمشاهدته فقط سكان مناطق في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا والمحيط الأطلسي والمحيط الهادئ."
وأضاف الخبير الفلكي أن "سبب هذه الضجة أنه سيشاهد من مدن كبيرة وعديدة في الولايات المتحدة، ولذلك هناك اهتمام إعلامي كبير به من قبل وسائل الإعلام الأمريكية، وبعض الجهات الإعلامية الأخرى تنقل هذه الضجة إلى منطقتنا دون وجود مبرر لذلك".
وبين أن "أطول مدة لهذا الكسوف الكلي هي 4 دقائق و28 ثانية، وهي ليست مدة استثنائية، فالكسوف الكلي يصل في كسوفات أخرى إلى مدة تزيد عن السبع دقائق".
كما أكد عودة أن ما "يميز هذا الكسوف أنه يمكن رؤية كوكبي الزهرة والمشتري خلاله، والميزة الحقيقية أن هناك إمكانية لرؤية المذنب (12P/Pons-Brooks)أثناء الكسوف أيضا".
وستتحرى الدول التي بدأت شهر رمضان في 11 مارس الفائت هلال عيد الفطر يوم الاثنين 8 أبريل.
أما الدول التى بدأت شهر رمضان يوم الثلاثاء 12 مارس، ومنها إندونيسيا وماليزيا والهند وبنغلادش وباكستان وإيران وعُمان والأردن وليبيا والمغرب، ستتحرى هلال العيد يوم الثلاثاء 9 أبريل.