هل يؤثر كسوف الشمس المرتقب على تحري هلال شوال؟

يتزامن كسوف كلي للشمس مع تحري هلال عيد الفطر 2024 في بعض الدول، وهو ما أثار جدلا حول ما سيحدث في السماء يوم 8 أبريل.

عضو الاتحاد الفلكي الدولي (IAU) ومدير مركز الفلك الدولي، محمد شوكت عودة، قدم شرحاً حول الظاهرة النادرة من خلال تدوينة على حسابه وحساب مركز الفلك الدولي في "إكس"، بين فيها أن السماء ستشهد كسوفا كليا للشمس يوم الاثنين الموافق 8 نيسان/ أبريل، ولن يشاهد من المنطقة العربية، إنما سيحظى بمشاهدته فقط سكان مناطق في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا والمحيط الأطلسي والمحيط الهادئ."