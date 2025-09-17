بعد وفاتها.. إقبال نعيم تسترد مكانتها السينمائية

هيمنت التجربة المسرحية الكبيرة والناجحة لأيقونة المسرح العراقي، إقبال نعيم، على حياتها المهنية التي رافقها التكريم والجوائز الكثيرة، لكن تكريمها الجديد في فعالية سينمائية ببلدها بدا أشبه باستعادة مكانتها في الفن السابع.

وتوفيت إقبال نعيم، التي تعد أيقونة المسرح العراقي في نظر كثير من جمهورها ونقاده، في يوليو الماضي عن 67 عامًا بعد مسيرة حافلة شهدت نجاحات مسرحية كثيرة.

لكن القائمين على مهرجان بغداد السينمائي الدولي، المقام حاليًا، اختاروا افتتاح المهرجان في نسخته الثانية بتكريم ذكرى الفنانة الراحلة إقبال نعيم عبر عرض مقاطع مختارة من أبرز أعمالها السينمائية.

ورغم أفلامها المحدودة في بلد قليل الإنتاج السينمائي في الأساس، فإن لها بصمتها الفنية الخاصة في الأداء، والتي اكتسبتها من المسرح المسمى بـ"أبو الفنون" الذي تفرغت له في مسيرتها الفنية وسرقت منه عالم النجومية في السينما.

وتتضمن تجربة نعيم الفنية أفلامًا مثل "حب في بغداد" (1987)، و"ستة على ستة" (1988)، و"العربة والحصان" (1989)، وشاركت فيها برفقة أشهر فناني بلدها مثل قاسم الملاك وفاطمة الربيعي وراسم الجميلي وجواد الشكرجي.

كما شاركت في الفيلم العراقي-المصري المشترك "مطاوع وبهية" العام 1982، بجانب فنانين بارزين، بينهم: كرم مطاوع، عبد الرحمن أبو زهرة، سهير المرشدي، سناء شافع، سعد أردش، حسن الجندي.

ولكن تلك التجربة السينمائية للفنانة العراقية، وطابعها الكوميدي في الغالب، ظلت بعيدة عن الضوء بينما تحقق الممثلة المسرحية نجاحات لافتة في أعمالها المسرحية التي حازت على كل الاهتمام وربطت اسمها بالمسرح العراقي بشكل وثيق حتى وفاتها.

وجاء تكريم نعيم سينمائيًا، بينما يخطط صُناع السينما في العراق لإكمال تلك المسيرة عبر بدء حقبة جديدة من الإنتاج الدوري للأفلام بأنواعها والمشاركة في المهرجانات العالمية بعد توقف وانقطاع متكرر لأكثر من ربع قرن.

من هي الفنانة العراقية إقبال نعيم؟

ووُلدت إقبال نعيم في بغداد العام 1958، وهي شقيقة الفنانة والمخرجة المسرحية عواطف نعيم، وتخرجت في معهد الفنون الجميلة ببغداد، وبدأت مسيرتها الفنية مع عدد من الفرق المسرحية المحلية، قبل أن تنضم إلى الفرقة القومية للتمثيل.

وفي تلك الفرقة، صارت نعيم من أبرز الممثلات العراقيات على خشبة المسرح، لتقدم أكثر من مئة مسرحية خلال مسيرتها المهنية، وبينها أعمال حققت نجاحًا وشهرة لافتين.

وحازت نعيم عن مسرحية "الرهن" جائزة أفضل ممثلة من المركز العراقي للمسرح العام 1985، ونالت جائزة أفضل ممثلة في دور ثانٍ في مسرحية "ألف أمنية وأمنية" العام 1987.

