logo
منوعات

"هنرييت" تستعيد قوة العاصفة الاستوائية فوق المحيط الهادئ

"هنرييت" تستعيد قوة العاصفة الاستوائية فوق المحيط الهادئ
صور أقمار صناعية لعاصفة استوائيةالمصدر: (أ ب)
إرم نيوز
إرم نيوز
10 أغسطس 2025، 1:13 ص

استعادت العاصفة "هنرييت" قوة العاصفة الاستوائية فوق المحيط الهادئ على مسافة من شرق هاواي يوم السبت.

لكن خبراء الأرصاد يقولون إنه لا يزال من غير المتوقع أن تشكل تهديدا لليابسة، بحسب ما أوردته وكالة "د ب أ" الألمانية.

وكانت العاصفة تقع على بعد حوالي 630 ميلا (1015 كيلومترا) شرق هيلو، بهاواي، بحسب "المركز الوطني الأمريكي للأعاصير" في ميامي.

واتجهت العاصمة، في وقت سابق، وفق المركز، غرباً إلى شمال غرب بسرعة 16 ميلاً في الساعة (26 كيلو متراً في الساعة).

أخبار ذات علاقة

العاصفة الاستوائية "إيفو" تقترب من سواحل المكسيك

العاصفة الاستوائية "إيفو" تقترب من سواحل المكسيك

وبلغت أقصى سرعة للرياح المستمرة 40 ميلاً في الساعة (65 كيلو متراً في ساعة)، وهي أعلى بقليل من عتبة 39 ميلاً في الساعة (73 كيلو متراً في الساعة) التي يمكن تصنيفها عندها كعاصفة استوائية. 

ومن المتوقع أن تحصل العاصفة على بعض القوة، خلال اليومين المقبلين، في حين لم تصدر أي تحذيرات ساحلية.

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC