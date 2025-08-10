"هنرييت" تستعيد قوة العاصفة الاستوائية فوق المحيط الهادئ

استعادت العاصفة "هنرييت" قوة العاصفة الاستوائية فوق المحيط الهادئ على مسافة من شرق هاواي يوم السبت.

لكن خبراء الأرصاد يقولون إنه لا يزال من غير المتوقع أن تشكل تهديدا لليابسة، بحسب ما أوردته وكالة "د ب أ" الألمانية.

وكانت العاصفة تقع على بعد حوالي 630 ميلا (1015 كيلومترا) شرق هيلو، بهاواي، بحسب "المركز الوطني الأمريكي للأعاصير" في ميامي.

واتجهت العاصمة، في وقت سابق، وفق المركز، غرباً إلى شمال غرب بسرعة 16 ميلاً في الساعة (26 كيلو متراً في الساعة).

وبلغت أقصى سرعة للرياح المستمرة 40 ميلاً في الساعة (65 كيلو متراً في ساعة)، وهي أعلى بقليل من عتبة 39 ميلاً في الساعة (73 كيلو متراً في الساعة) التي يمكن تصنيفها عندها كعاصفة استوائية.

ومن المتوقع أن تحصل العاصفة على بعض القوة، خلال اليومين المقبلين، في حين لم تصدر أي تحذيرات ساحلية.