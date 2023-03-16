اكتشاف مزيد من بقايا معبد الشمس بالمطرية في مصر

كشفت بعثة أثرية مصرية ألمانية مشتركة عن مزيد من بقايا معبد الشمس في منطقة المطرية بشرق القاهرة في أثناء استكمال الحفائر بمتحف المسلة المفتوح من الناحية الغربية والشمالية والجنوبية بمدينة أون المصرية قديما التي عُرفت لاحقا باسم (هليوبوليس).

وكانت أون مركزا دينيا مهما في مصر القديمة واشتُهرت بوجود عدد كبير من الأعمدة والمسلات الكبيرة وبها مقابر تعود إلى الدولة القديمة مثل مقبرتي بانحسي وخنسو عنخ.

وقالت وزارة السياحة والآثار في بيان اليوم الخميس إن البعثة المشتركة بين المجلس الأعلى للآثار وجامعة لايبزج الألمانية نجحت في الكشف عن تتابع من أرضيات من الملاط الأبيض ومبان من الطوب اللبن يرجع تاريخها إلى النصف الثاني من الألف الأولى قبل الميلاد.