زلزال بقوة 5,4 درجات يضرب شرق الصين

أصيب ما لا يقل عن 10 أشخاص وانهارت عشرات المباني إثر زلزال بقوة 5,4 درجات ضرب شرق الصين الأحد، وفق ما أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مصابيح تهتز وأشخاصا يخلون منازلهم وهم يسيرون بين قطع الحجارة المتناثرة على الأرض.

وقالت الهيئة الأمريكية إن مركز الزلزال الذي وقع عند الساعة 2:33 صباحا (18:33 بتوقيت غرينتش السبت) كان على بعد 26 كيلومترا جنوب مدينة ديتشو بمقاطعة شاندونغ وعلى عمق 10 كيلومترات.

وكتب شخص على منصة التواصل الاجتماعي "ويبو" من مقاطعة خيبي المجاورة لشاندونغ أن الهزة كانت قوية جدا.

ونقلت قناة "سي سي تي في" التلفزيونية الرسمية عن سلطات شاندونغ سقوط ما لا يقل عن "10 جرحى"، وانهيار 74 منزلا أو مبنى جراء الزلزال الذي أعقبته 52 هزة ارتدادية.

وشعر بالزلزال سكان مدن بعيدة مثل بكين وتيانجين وكذلك شنغهاي، على بعد نحو 800 كيلومتر من مركزه. وقال مستخدم آخر على موقع ويبو "لا يمكنني قول أي شيء سوى أنه مخيف".

والزلازل شائعة في الصين ولكن من النادر أن تضرب الجزء الشرقي من البلاد حيث يتركز معظم السكان والمدن الكبيرة.

وذكر مسؤول من مكتب شاندونغ لرصد الزلازل أن احتمال وقوع زلزال أكبر "ضئيل جدا"، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام محلية.