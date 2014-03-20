ثري عربي يشتري ملابس داخلية للاعبة تنس بـ30 ألف دولار

كشف تقرير الثراء العالمي لعام 2014 أن دول الخليج هي الأكثر تمتعاً بحالة الرفاهية، موضحا أن أثرياء العرب ينفقون أموالهم بشكل مبالغ فيه على أشياء تكون غريبة و(غير لائقة) في بعض الأحيان وتتكلف مبالغ طائلة تثير الاستياء.

ورصد التقرير شراء ثري خليجي ساعة من "لندن" سعرها 5 مليون جنيه إسترليني وكانت هذه الساعة الوحيدة من نوعها التي صنعتها الشركة.

رصد إنفاق أحد الأثرياء العرب 6 مليون جنيه إسترليني في شراء الهدايا من المتجر العالمي "هارودز" أحد المتاجر المفضلة للتسوق عند العرب في "لندن".

وقال التقرير أن أمير عربى قدم عرضا مغريا لعارضة الأزياء الألمانية "كلوديا شيفر" بمبلغ 1.5 مليون دولار مقابل تناول العشاء معه، بينما رفضت كلوديا هذا العرض ووافقت عليه عارضة آخرى.

و أغرب مارصده التقريرقيام ثري سعودي بشراء "تيس" بمبلغ 13 مليون ريال، ويعتبر هذا أكبر مبلغ في العالم يتم دفعه في تيس، إلا أنه دافع عن رأيه وما فعله بأن هذا التيس من سلالة نادرة ويستحق ما تم دفعه فيه.

ورصد قيام ثري إماراتي بشراء حوض استحمام بمبلغ 6 مليون درهم، والسبب فى ارتفاع السعر أن الحوض مصنوع من حجر نادر اسمه "كايجو" وهو موجود منذ آلاف السنين ويستخدم في أغراض علاجية.

و رصد التقرير قيام أحد الأثرياء العرب بشراء قطعة داخلية من ملابس لاعبة التنس المعتزلة "آنا كورنيكوفا" بمبلغ 30 ألف دولار.

كما قام رجل أعمال سعودى بشراء حذاء "منتصر الزيدي" الذي ألقاه على الرئيس الأميركي "جورج بوش" مقابل 10 مليون دولار.

و اشترى ثري عربي عملة فلسطينية نادرة قديمة، وهي ورقة بقيمة 100 جنيه فلسطيني ويرجع تاريخها إلى 40 عاماً، بمبلغ 100 ألف دولار.

وانتهى التقرير بقيام أحد الأثرياء العرب بإنفاق ما يتعدى 50 ألف دولار مقابل الحصول على "آيباد" مطلي بالذهب ومرصع بالأحجار والبلاتين.