الصين تحظر المأكولات البحرية اليابانية بسبب مياه "فوكوشيما"

قررت الصين تعليق واردات المأكولات البحرية من اليابان، وذلك ردًا على تفريغ مياه صرف محطة "فوكوشيما" النووية المدمرة في البحر.

وأكد مكتب الجمارك الصيني في بيان، أن وقف الواردات يأتي لمنع مخاطر التلوث الإشعاعي للمأكولات، وضمان سلامتها التي يمكن أن تتأثر نتيجة تصريف المياه النووية.

وكانت الصين تحظر واردات الأغذية من 10 مناطق قريبة من "فوكوشيما".

بدورها، قالت وزارة البيئة الصينية، إنها ستراقب أي تأثير على المناطق البحرية في البلاد جراء المياه النووية، وستكثف رقابتها للإشعاع.

بدورها، دافعت اليابان عن نفسها في عملية التصريف، مؤكدة أن العملية شائعة في القطاع النووي، وستكون مستكملة لمعايير السلامة.

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد راجعت على مدار عامين إستراتيجية اليابان لتصريف المياه النووية، وخلصت إلى أن العملية لن يكون لها أي تأثير يذكر على البشر أو البيئة.