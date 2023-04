أوباما يستكشف مواهبه في مسلسل وثائقي

وغرّد الرئيس الديمقراطي السابق في صفحته عبر تويتر، "في هذا المسلسل، أتحدث إلى عمّال أمريكيين في مختلف المجالات بدءا من السياحة والتكنولوجيا ثم وصولاً إلى الرعاية المنزلية، لإدراك تفاصيل عن عملهم ومعرفة آمالهم المستقبلية".

وفي المسلسل الذي يحمل عنوان "ووركينغ: وات وي دو آل داي" ("Working: What We Do All Day")، يطرح أوباما قضايا ساخنة تتعلق بالنظرة إلى بعض الأعمال، وتداعيات تقنية الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى البحث عن المعنى الكامن وراء تأدية مهنة ما، في مقاربة تستند إلى كتاب "ووركينغ" للكاتب ستادز تيركل (1912-2008)، وهو شخصية مهمة من اليسار الأميركي.