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القبض على البلوغر "أم مكة" بعد الاعتداء على إعلامية

القبض على البلوغر "أم مكة" بعد الاعتداء على إعلامية
الأمن المصري
مصطفى القياس
مصطفى القياس
31 يوليو 2025، 10:08 م

أُلقي القبض مساء الخميس بمحافظة الجيزة على البلوغر المصرية الشهيرة بلقب "أم مكة"، إثر مشادة كلامية حادة بينها وبين إحدى الإعلاميات خلال تسجيل حلقة تلفزيونية في إحدى القنوات الفضائية.

وسرعان ما تطورت الملاسنة إلى تبادل ألفاظ نابية ومحاولة دفع، ما استدعى تحرير محضر رسمي وتدخل الأجهزة الأمنية.

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وأكدت مصادر أمنية أن القوة انتقلت فوراً إلى موقع الواقعة وألقت القبض على "أم مكة" داخل نطاق الجيزة، قبل أن تُخطر النيابة العامة المختصة لاستكمال التحقيق في ملابسات الحادثة.

وبحسب صحف محلية، تعود تفاصيل الواقعة إلى توجه البلوغر لاستديو القناة لتسجيل الحلقة، قبل نشوب مشادة كلامية بينها وبين الإعلامية ومقدمة البرنامج، بعدما طلبت أم مكة إلغاء الحلقة ورفضت استكمالها.

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ووجهت الإعلامية العاملة بالقناة التلفزيونية محل الخلاف مع البلوغر أم مكة، اتهامات لها بإيقاف التصوير قسرياً والاعتداء اللفظي عليها. وأكدت القناة التلفزيونية تحرير محضر رسمي ضدها بهذه التهم.

يُذكر أن "أم مكة" حققت شهرة واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتمتلك ملايين المتابعين على "تيك توك"، وتعرف بأسلوبها الصريح والجريء في مناقشة الموضوعات الترفيهية والاجتماعية والثقافية.

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