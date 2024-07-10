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الهند.. سائق حافلة متهور يودي بحياة 18 راكبا

الهند.. سائق حافلة متهور يودي بحياة 18 راكبا
عامل مساعدة يحاول سحب بقايا حافلة الركابالمصدر: AP
وكالات
وكالات
10 يوليو 2024، 5:58 ص

لقي 18 شخصا على الأقل حتفهم في شمال الهند، بعد اصطدام حافلة ركاب بشاحنة مزودة بصهريج لنقل الحليب في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء.

وقال الشرطة، إن الحادث الذي وقع على طريق سريع في منطقة أوناو بولاية أوتار براديش، على بعد حوالي 500 كيلومتر جنوب شرقي دلهي، أدى أيضا إلى إصابة 19 شخصا على الأقل.

وأضاف أن الحافلة كانت في طريقها إلى نيودلهي قادمة من ولاية بيهار بشرق البلاد، مشيرا إلى أن الشرطة ما زالت تتحقق من عدد الركاب الذين كانوا على متن الحافلة.

وقال "أخبرنا راكب مصاب أن سائق الحافلة كان يقود السيارة بتهور، وأن الحادث وقع عندما اصطدمت الحافلة بشاحنة لنقل الحليب على الطريق السريع".

الهندحادث سير

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