"يجب أن تُدمّر قرطاج".. هل أراد زوكربيرج توجيه رسالة أو مزحة؟

أثارت تيشيرت مارك زوكربيرج التي احتفل فيها بعيد ميلاده الأربعين موجة من التكهنات، إذ حملت عبارة لاتينية تعني "يجب أن تدمر قرطاج"، والتي طرح رواد مواقع التواصل الاجتماعي بضع نظريات حولها.

ويرى القسم الأول من المحللين بحسب موقع benzinga أن أصل العبارة يعود إلى المناقشات التي دارت في مجلس الشيوخ الروماني قبل الحرب البونيقية الثالثة (149-146 قبل الميلاد) بين روما وقرطاج. ويُزعم أن كاتو الأكبر، وهو سياسي بارز في الجمهورية الرومانية، أنهى جميع خطاباته بهذه العبارة، داعيًا إلى الحرب.

ويرتبط ذلك باهتمام زوكربيرج بالتاريخ الروماني، إذ أطلق على بناته أسماء الأباطرة الرومان، حسبما أفاد موقع Business Insider يوم الأربعاء.

وقال قسم آخر من المحللين: إن التيشيرت مجرد هدية من أحد الأشخاص الذين تواجدوا في حفل عيد ميلاد زوكربيرج، فيما أشار فريق ثالث إلى أن رجل الأعمال الأمريكي أراد أن يسلط الضوء على مرحلة مهمة في تاريخ فيسبوك.

ومن الواضح، أن مؤسس فيسبوك ارتدى التيشريت للمرّة الأولى في عيد ميلاده، إذ لوحظ أنها غير مجعدة وليس بها أي خطوط.