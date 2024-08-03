كشفت الفنانة المصرية آمال ماهر عن أمنيتها في مشاركة فنان العرب محمد عبده بحفل غنائي، وذلك تعليقا على غنائهما معا في مكالمة أثناء اطمئنانها عليه في وعكته الأخيرة.

وأضافت الفنانة المصرية خلال لقاء تلفزيوني: "أتمنى أن أكون جزءًا من حفلة تجمعني بفنان العرب محمد عبده".

وكشفت آمال ماهر سبب تأخر طرح ألبومها الجديد، موضحة: "أعرف أنني تأخرت على الجمهور في ألبومي الجديد ولكني أركز في اختيار الأغاني وهذا هو السبب في تأخر طرح الألبوم؛ لأنني أتمنى تقديم ألبوم يشرفهم".

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وأشارت ماهر أنها حريصة على إرضاء الجمهور، وهذا من أسباب تأخر طرح الألبوم، مضيفة: "الجمهور سر ابتسامتي حتى الأغاني الحزينة أبتسم فيها بسبب جمالهم، فهم يجعلونني أطير من السعادة".

ولفتت آمال ماهر أن سبب تقديمها أغاني لكبار النجمات أمثال أم كلثوم، ووردة، ونجاة، هو طلب الجمهور منها ذلك، مشيرة إلى أنها تشعر بسعادة غامرة عندما يطلب الجمهور منها ذلك، وتشعر في الفخر كذلك.

وتحدثت آمال ماهر عن النهضة الفنية التي تشهدها المملكة العربية السعودية في الفترة الأخيرة، مؤكدة: "السعودية فيها تغير كبير للأفضل في مجال الفن والترفيه، وجميع المجالات الأخرى، وإحنا كفنانين سعداء إن كل حاجة بتكبر وليها رونق".

ومؤخرا، شاركت آمال ماهر في دويتو غنائي "عفوي" مع المغني السعودي محمد عبده، خلال اتصال للاطمئنان على صحته.

وأجرت آمال ماهر اتصالاً مرئيًّا مع محمد عبده، بحضور سالم الهندي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "روتانا" للصوتيات والمرئيات، في منزل "فنان العرب" كما يلقب.

وشاركت آمال ماهر خلال الاتصال المرئي في أداء إحدى أغنيات محمد عبده، برفقة الأخير، الذي أبدى إعجابه الشديد بأدائها.