وسط موجة حر شديدة.. انقطاع مياه الشرب عن العاصمة التونسية

أعلنت شركة حكومية تونسية، الاثنين، انقطاعًا واضطرابات في شبكة توزيع مياه الشرب؛ بسبب عطل، في ظل موجة قيظ بلغت خلالها الحرارة 46 درجة مئوية.

وقالت "الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه" إنه "بسبب عطب مفاجىء بالمحول الكهربائي المركزي في محطة ضخ المياه الخام، سيتم تسجيل اضطراب وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب بولايات تونس الكبرى" اعتبارا من الثالثة عصرًا بالتوقيت المحلي.

وتوقعت الشركة أن يستمر الانقطاع والاضطراب في التوزيع تسع ساعات.

وأكد العديد من سكان العاصمة، الذين تواصلت معهم وكالة فرانس برس، أن المياه كانت مقطوعة في منازلهم، أو كان تدفقها ضعيفًا جدًا.

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وأعلن المعهد الوطني للرصد الجوي أن درجات الحرارة سجّلت ارتفاعًا حادًا، الاثنين، وراوحت بين 44 و46 درجة في المحافظات المتاخمة للعاصمة.

وغالبًا ما تُسجل خلال الصيف انقطاعات متواترة في شبكة المياه الصالحة للشرب، خصوصًا في المناطق الداخلية للبلاد.

وتواجه تونس خلال السنوات الأخيرة نقصًا كبيرًا في مواردها المائية، خصوصًا في ظل تفاقم التغيّر المناخي.