خالد سليمان يكشف لـ"إرم نيوز" عن مشاركته في ألبوم جديد مع أنغام

أثارت إعادة المؤلف الموسيقي خالد سليمان، شقيق الفنانة أنغام، نشر الألبوم الموسيقي الأخير له عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب"، حالة من التساؤلات خلال الساعات الماضية.

وقال المؤلف الموسيقي خالد سليمان لـ"إرم نيوز"، إنه كان قد نشر الألبوم الموسيقي الأخير له على منصة "ساوند كلاود" فقط، ليقرر إعادة نشره على جميع المنصات.

وأضاف أنه نشر الألبوم على قناته الرسمية على "يوتيوب" ومنصة "أنغامي"، معلقًا بالقول: "الألبوم لم يأخذ حقه في النشر والترويج له، وهذا ما دفعني لإعادة نشره مجددًا".

عن أعماله الفنية خلال الفترة المقبلة، أكد خالد سليمان أنه سيشارك في تلحين أغاني للفنانة أنغام في ألبومها القادم، مشيرًا إلى أن الألبوم ليس مكتملًا حتى الآن، وستقوم الفنانة أنغام باستكماله بعد تماثلها للشفاء.