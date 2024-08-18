تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو قديما للفنان حسين فهمي يكشف فيه أسباب رفضه التمثيل مع النجم الفرنسي آلان ديلون، الذي توفي اليوم عن عمر ناهز 88 عاما.

وقال فهمي إنه رفض مشاركة ديلون في عمل سينمائي، رغم علاقة الصداقة التي جمعتهما، لأن الدور المطروح عليه كان ثانيا.

وكشف فهمي أنه أكد للنجم العالمي أنه صاحب إنجازات لم يحققها ديلون نفسه، وبالتالي فعلى ديلون أن يظهر معه في دور ثانٍ وليس العكس.

وروى حسين فهمي خلال لقائه الإعلامية بوسي شلبي، في برنامج "أحلى النجوم"، تفاصيل الواقعة قائلا: "كان المفروض نعمل فيلم مع بعض أنا وآلان ديلون، أنا قريت الورق لقيت أن الشخصية اللي هلعبها دور تاني جنبه، لما اتقابلنا في مهرجان كان كنا بنتعشى مع بعض، اعتذرت له، وقلت له مش هعمل الفيلم".

وأضاف: "قال لي ليه مشهتعمله؟ قلت له أنا عملت فيلم اسمه خلي بالك من زوزو، قعد سنة ونص في السينما، أنت عندك فيلم قعد سنة ونص في السينما؟ قال لا طبعا.. هو فيه فيلم بيقعد سنة ونص في السينما؟ قلت له أيوه الفيلم بتاعي قعد سنة ونص في السينما، فأنت تيجي معايا دور تاني مش أنا".

ونشر حسين فهمي صورة تجمعه بالفنان الراحل آلان ديلون عبر حسابه بموقع "إنستغرام"، معلقا "أنعى بكل أسف الزميل والصديق الفنان آلان ديلون الذي وافته المنية صباح اليوم".