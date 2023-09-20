النازحون من درنة.. أزمات مركبة وأوضاع كارثية

يواجه الليبيون الناجون من كارثة انهيار السدين في مدينة درنة الليبية أزمات مركبة، مع ما خلفته المأساة من مئات القتلى ودمار طال أكثر من 800 مبنى سكني، إضافة إلى مخاطر التلوث وانتشار الأوبئة.

على سطح هذه الأحداث طفت أزمة النزوح عن المدينة لتتصدر المشهد، بسبب عدم وجود مأوى جاهز في درنة يلجأ إليه آلاف من النازحين، وانعدام سبل العيش في المدينة نتيجة تضرر بنيتها التحتية وانقطاع خطوط المياه والكهرباء.

جلاء النازحين عن درنة بدأ منذ أول أيام الكارثة، وكان النزوح يتم بانتقال الناجين والمهدمة بيوتهم إلى أقاربهم في مناطق وقرى مجاورة لهم.