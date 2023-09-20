النازحون من درنة.. أزمات مركبة وأوضاع كارثية
يواجه الليبيون الناجون من كارثة انهيار السدين في مدينة درنة الليبية أزمات مركبة، مع ما خلفته المأساة من مئات القتلى ودمار طال أكثر من 800 مبنى سكني، إضافة إلى مخاطر التلوث وانتشار الأوبئة.
على سطح هذه الأحداث طفت أزمة النزوح عن المدينة لتتصدر المشهد، بسبب عدم وجود مأوى جاهز في درنة يلجأ إليه آلاف من النازحين، وانعدام سبل العيش في المدينة نتيجة تضرر بنيتها التحتية وانقطاع خطوط المياه والكهرباء.
جلاء النازحين عن درنة بدأ منذ أول أيام الكارثة، وكان النزوح يتم بانتقال الناجين والمهدمة بيوتهم إلى أقاربهم في مناطق وقرى مجاورة لهم.
مبادرات مجتمعية
واستقبلت طبرق، التي تعد أقرب مدينة إلى درنة، أكثر من 400 عائلة، حيث ذكر منصور مداوي، رئيس لجنة الأزمة في المدينة أن العائلات الليبية لا تقبل أن تقيم في أماكن عامة، لافتًا إلى مبادرات أطلقها بعض الأهالي في طبرق باستضافة عدد من نازحي درنة في شقق ومنازل خاصة.
من جانبه ناشد عميد بلدية طبرق فرج هاشم بوالخطابية الحكومة الليبية التدخل لحل أزمة النازحين في طبرق بعد تزايد الأعداد في المدينة، كاشفًا أن أعداد النازحين تتجاوز 240 عائلة.
غرب درنة بلغ النزوح في مدينتي شحات والبيضاء 420 عائلة، 5 عائلات منها فقط تم إسكانها في 3 مدارس، أما البقية من المسجلين فقرروا العيش مع أقاربهم في البيضاء. كما استفاد بعضهم من الشقق والمنازل المتبرع بها.
نازحون "مدعون"
محمد القطعاني مدير مكتب الإعلام بفرع الهلال الأحمر في مدينة البيضاء قال إنهم يوفرون للنازحين عن درنة المواد الغذائية والحليب وحفاظات الأطفال، مشيرًا إلى وجود نقص في الأفرشة والأغطية.
وشدد القطعاني على أنه يشترط عند تسليم الإغاثة للنازح أن يبرز ما يثبت أنه من مدينة درنة، لافتًا إلى أن بعض "ضعاف النفوس" استغلوا الكارثة وادعوا أنهم من درنة ليحصلوا على الإغاثة.
هذا الأمر تكرر أيضًا في طرابلس، حيث اضطرت لجنة تسكين النازحين إلى طرد 3 عائلات ممن أظهرت بياناتهم أنهم ليسوا من مدينة درنة أو أي منطقة منكوبة.
في بنغازي، استضافت منطقة سيدي خليفة أكثر من 50 عائلة وضعت بعضها في بداية الأمر في مدارس، إلا أن أهالي المنطقة رفضوا بقاءهم فيها واستضافوهم في منازلهم أو استأجروا لهم مساكن مريحة.
أما قرية الريقاتة السياحية بطرابلس فاستضافت أكثر من 60 عائلة من نازحي درنة، ومن بينهم أسامة سلطان، مدرب كرة القدم، الذي اصطحب عائلته معه إلى طرابلس ثالث أيام الكارثة بعد أن "فقدت المدينة مقومات الحياة"، بحسب تعبيره.
وضع كارثي
ووصفت مفوضية اللاجئين الوضع في درنة بالكارثي، وقالت مساعدة رئيس بعثة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ليبيا، رنا قصيفي، إن هذه الكارثة هي واحدة من أسوأ الكوارث التي شهدتها خلال فترة عملها في المجال الإنساني منذ 19 عامًا.
وأضافت قصيفي أثناء مشاركتها من بنغازي عبر الفيديو في مؤتمر صحفي في جنيف أن "حجم الدمار لا يمكن استيعابه. رأيت المنازل والمدارس والمباني والمحلات التجارية مغمورة بالمياه، وبعضها مدمر ومزال بالكامل. لقد فقد الآلاف من الأشخاص كل شيء، فضلًا عن أحبائهم".