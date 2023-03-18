فوز خالد البلشي بمنصب نقيب الصحفيين في مصر

وكانت اللجنة المشرفة على الانتخابات برئاسة النقيب ضياء رشوان وعضوية الأعضاء الستة الممتدة عضويتهم قد قررت أن التصويت حتى الساعة السادسة مساءً، وتم التمديد من جانب اللجنة القضائية المشرفة حتى الثامنة مساء.

ويمثل خالد البلشي الاتجاه المعارض داخل أروقة نقابة الصحفيين، حيث ينتمي إلى التيار اليساري المعارض، والذي حظي بتأييد واسع من الأحزاب السياسية المعارضة.