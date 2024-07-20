تلقى الرسام السعودي المعروف راكان كردي، سيلاً من تهاني مواطنيه، وبينهم نخب من مختلف المجالات، بعدما أعلن أنه صار أباً لأول مرة في حياته وقد تجاوز عمره الثلاثين عاماً.

ولدى الرسام الشاب ضمور عضلي أثر على نمو أطرافه الأربعة، وأقعده على كرسي متحرك، لكنه نجح في أن يصبح أحد الرسامين المشاهير في بلاده، بعدما باع أكثر من ألفي لوحة فنية.

وأعلن الكردي لمتابعيه الكثر في مواقع التواصل الاجتماعي، أنه صار "أبا آدم" بعد أن رزقه الله بالمولود الأول بعد سنوات من زواجه.

وكتب الرسام الكردي "بكل حب وفرح وسعادة، يسرني أن أزُف إليكم في هذا اليوم المبارك يوم الجمعة، خبر قدوم مولودي الاول (آدم بن راكان بن عبدالعزيز كردي) إلى الدنيا. بفضل الله ورحمته، اليوم رزقنا الله بطفل أضاء حياتنا وأدخل السرور إلى قلوبنا".

بسم الله الرحمن الرحيم

والحمدلله رب العالمين .

أما بعد .



بكل حب وفرح وسعادة ، يسرني أن أزُف إليكم في هذا اليوم المبارك يوم الجمعة ، خبر قدوم مولودي الاول " آدم بن راكان بن عبدالعزيز كردي " إلى الدنيا. بفضل الله ورحمته، اليوم رزقنا الله بطفل أضاء حياتنا وأدخل… pic.twitter.com/czqsPhXpmd — الرسام : راكان كردي🇸🇦🎨 (@RakanKurdi) July 19, 2024



وما أن نشر "أبو آدم" تغريدته تلك على موقع "إكس"، حتى تتابعت التهاني له ولزوجته، حيث يحظى الرسام الشاب بدعم كبير من مواطنيه في مختلف مناطق المملكة.

واحترف كردي الرسم معتمداً على نفسه منذ أن اضطر لمغادرة المدرسة في سن مبكرة بسبب إعاقته، حاملاً منها نصيحة إحدى معلماته اللاتي آمنت بموهبته في فن الرسم وحثته على تعلمه وتطوير تلك الموهبة.

ونجح الشاب بالفعل في ذلك التحدي، حيث يعد من أشهر الرسامين في بلاده، وبرصيد لوحات مباعة تجاوز الألفي لوحة يصل سعر بعضها إلى عشرة آلاف ريال (أكثر من 2.6 ألف دولار).

ويركز كردي في لوحاته على رسم الشخصية (بورتريه)، لكنه يرسم أيضاً الطبيعة وعناصرها، سيما ما يرتبط ببيئة السعودية، مثل الخيول، غير أن أشهر لوحاته وأكثرها طلباً، هي لوحات الشخصية.