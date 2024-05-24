الشرطة الليبية تكشف ملابسات حادثة قتل أسد هارب (صور)

لكن الحادثة أثارت غضبًا بين نشطاء، لافتين إلى أنه كان بالإمكان إطلاق طلقات تخديرية على الأسد بدلاً من قتله، بينما طالب آخرون بفرض قوانين صارمة على تربية الحيوانات المفترسة من قبل مواطنين، خاصة بعد تكرر حوادث هروبها.

وقال متابعون آخرون إن حوادث هرب الحيوانات المفترسة أصبحت ظاهرة في عدد من المدن الليبية، وباتت تشكل خطرًا على السكان، خاصة في المناطق المكتظة.

بينما دافع فريق آخر عن تصرف الشرطة، على اعتبار أن ما فعلوه كان ضروريًا، في ظل تهديد الأسد للمواطن وعائلته بعد أن اقتحم منزلهم، مطالبين بدلاً من ذلك، بمحاسبة من يقومون بتربية الحيوانات المفترسة.

بدورها، ردت الشرطة الزراعية على الانتقادات التي طالتها، عبر حسابها على "فيسبوك"، وأكدت أن "الأسد كان هائجًا، وهاجم أحد الموظفين، ما دفعهم للتعامل الفوري معه بإطلاق النار".