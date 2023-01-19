رئيس وزراء بريطانيا يعتذر عن عدم وضع حزام الأمان

قال متحدث باسم الحكومة البريطانية، اليوم الخميس، إن رئيس الوزراء ريشي سوناك اعتذر عن عدم وضعه حزام الأمان أثناء استقلاله سيارة، وذلك من أجل تصوير مقطع لنشره على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي على نطاق واسع المقطع المصور، الذي يناقش فيه سوناك أحدث حزمة تمويل حكومية "لرفع مستوى" التجمعات السكانية في جميع أنحاء البلاد، وهو يتحدث أمام الكاميرا من المقعد الخلفي من سيارته بدون ارتداء حزام الأمان.