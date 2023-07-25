مقتل 18 معتقلًا خلال مواجهات داخل سجن في الإكوادور
أعلن مكتب المدعي العام أن حصيلة المواجهات بين عصابات متنافسة في سجن في غواياكيل غرب الإكوادور، الذي اقتحمه 2700 جندي وشرطي، اليوم الثلاثاء، ارتفعت إلى 18 قتيلًا في صفوف السجناء منذ السبت.
وقال مكتب المدعي العام عبر حسابه على موقع "تويتر": "نؤكد مقتل 18 معتقلًا في أعقاب الاشتباكات التي وقعت منذ السبت" في سجن غواياكيل، وتابع: "بالإضافة إلى ذلك أُصيب 11 شخصًا، بينهم شرطي".
وفي حصيلة سابقة، أعلنت السلطات مقتل 6 معتقلين في هذا السجن، مبينة أن نحو 2700 جندي وشرطي اقتحموا السجن، في وقت مبكر من صباح الثلاثاء.
وأكد الجنرال نيلسون بروانيو، القائد العام للقوات المسلحة، أن "المهمة هي إعادة النظام في مركز الاحتجاز لحماية حياة وصحة وسلامة الأشخاص المحرومين من حريتهم".
وذكرت القيادة المشتركة للقوات المسلحة في بيان أن الأمر يتعلق "بمراقبة الأسلحة، والذخائر، والمتفجرات".
وغواياكيل هي واحدة من أكثر المدن تضررًا من العنف، وتهريب المخدرات، وأصبحت السجون في الإكوادور مسرحًا لعمليات العصابات الإجرامية، التي تتنافس على سوق المخدرات.