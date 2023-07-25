مقتل 18 معتقلًا خلال مواجهات داخل سجن في الإكوادور

وفي حصيلة سابقة، أعلنت السلطات مقتل 6 معتقلين في هذا السجن، مبينة أن نحو 2700 جندي وشرطي اقتحموا السجن، في وقت مبكر من صباح الثلاثاء.

وأكد الجنرال نيلسون بروانيو، القائد العام للقوات المسلحة، أن "المهمة هي إعادة النظام في مركز الاحتجاز لحماية حياة وصحة وسلامة الأشخاص المحرومين من حريتهم".

وذكرت القيادة المشتركة للقوات المسلحة في بيان أن الأمر يتعلق "بمراقبة الأسلحة، والذخائر، والمتفجرات".

وغواياكيل هي واحدة من أكثر المدن تضررًا من العنف، وتهريب المخدرات، وأصبحت السجون في الإكوادور مسرحًا لعمليات العصابات الإجرامية، التي تتنافس على سوق المخدرات.