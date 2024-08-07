ابن ولية العهد النرويجية متورط بالاعتداء على امرأة

أعلنت الشرطة النروجية الأربعاء أن ماريوس بورغ هويبي، الابن الأكبر لولية عهد النرويج الأميرة ميته ماريت، أوقف خلال عطلة نهاية الأسبوع للاشتباه في ضربه امرأة.

ويتمتع الشاب البالغ 27 عاماً، وهو ابن زوجة ولي العهد النرويجي الحالي هاكون، بشهرة كبيرة في البلاد منذ صغره.

وقالت الشرطة إنها تلقت بلاغاً للتدخل في أحد المساكن في أوسلو في وقت مبكر من صباح الأحد بعد مشاجرة في شقة خلال الليل.

وقد أفضى التدخل إلى توقيف رجل في العشرينات من عمره، قبل إطلاق سراحه في اليوم التالي. وأكدت الشرطة أن الموقوف هو ماريوس بورغ هويبي.

ولفتت الشرطة إلى الاشتباه في أن هويبي تسبب في "أذى وأضرار جسدية"، لكنها أوضحت أنها لا تملك "أي معلومة تشير إلى أن الضحية تعرضت لإصابات بالغة".

ولم تحدد الشرطة هوية المرأة، واكتفت بالقول إن هناك "علاقة" بين المشتبه به والضحية.

أخبار ذات علاقة "اعتداء جنسي" داخل مسجد يثير غضب الشارع المصري

وقال ولي العهد الأمير هاكون، الموجود حاليا في باريس لحضور الألعاب الأولمبية، لوسائل إعلام نرويجية في العاصمة الفرنسية الأربعاء إن الأمر "خطير".

وأوضح في تصريحات أوردها موقع "تي في 2"، "تدخل الشرطة بهذا الشكل يعني أن المسألة خطرة"، لكن "في الوقت نفسه، لن يكون من المناسب بالنسبة لي أن أعلق على هذا الأمر في هذا الوقت".

ماريوس بورغ هويبي مولود عام 1997 من علاقة سابقة لميته ماريت التي تزوجت مجدداً في عام 2001، من ولي العهد الأمير هاكون.

ونشأ ماريوس بورغ هويبي على يد ميته ماريت وهاكون، إلى جانب أخته غير الشقيقة الأميرة إنغريد ألكسندرا، البالغة حالياً 20 عاماً، وأخيه غير الشقيق، الأمير سفيره ماغنوس، البالغ 18 عاماً. ولكن على عكسهما، ليس له أي دور رسمي عام.