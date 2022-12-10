لماذا يبدأ العام الجديد في أول يناير؟

الاحتفال بالعام الجديد قبل القرن السادس عشر

في زمن يوليوس قيصر، بحسب التقرير الذي نشره موقع "caminteresse" يوم الإثنين الفائت، كان التقويم يتكون من 355 يومًا، وكان تقويمًا قمريًا يعتمد على دورة القمر. وكان العام الجديد يبدأ، في آذار/مارس لتكريم، "إله الحرب". ابتداءً من العام 46 قبل الميلاد بدأ ظهور التقويم الرومي أو اليولياني، فجاء هذا القرار من يوليوس قيصر نفسه، وأصبح هذا التقويم الجديد شمسيًا.

وأصبحت السنة وفقًا لهذا التقويم تحتوي على 365 يومًا، وتبدأ في 1 كانون الثاني/ يناير، للاحتفال بـ"يانوس - الإله ذي الوجهين"، وفي العام 800 قلب شالمان، القواعد رأسًا على عقب مرة أخرى، وجعل يوم 25 كانون الأول/ديسمبر، هو اليوم الأول من العام الجديد. فبحسب المناطق صار العام الجديد يتغيّر بين كانون الثاني/ يناير ونيسان/أبريل، وهكذا ظل رأس السنة الجديدة بعيدًا عن أن يكون ثابتًا.

منذ متى صار العام يبدأ في 1 يناير؟

خارج الملكيّة الحاكمة، حددت الكنيسة منذ فترة طويلة، 1 كانون الثاني/يناير، كيوم رأس السنة الجديدة. في الواقع منذ القرن الثامن صار هذا اليوم يرمز إلى ختان يسوع المسيح، الذي يمثل بداية العصر المسيحي، ومع ذلك لم يتم الاعتراف بهذا التاريخ من قبل الدولة، إذ لم يعترف الملك تشارلز التاسع، رسميًا بـ 1 كانون الثاني/يناير كيوم رأس السنة الميلادية إلا في العام 1564.

وفي العام 1584 كان البابا غريغوري الثالث عشر هو الذي أسس الأول من كانون الثاني/ينايررسميًا، ويصادف هذا العام أيضًا ولادة التقويم "الغريغوري" الذي يرتبط بدورة الشمس. لقد استوحاه من التقويم اليولياني وتأخيراته لفرض بعض التغييرات. وبفضل تحليلاته أصبح الأولُ من كانون الثاني/يناير يسجل بداية عام جديد وفقًا لدورة الشمس.